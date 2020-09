Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 19 set 2020 (Lusa) - Uma peça inédita de grandes dimensões, considerada pela família de Almada Negreiros "a pedra no sapato" do espólio do artista, está a ser restaurada e vai poder ser vista pelo público, depois de 80 anos guardada no antigo atelier.

Neste momento, a peça, datada de 1950, encontra-se nas mãos dos especialistas do Laboratório José de Figueiredo, em Lisboa, para ser restaurada, e tem como título atribuído "Estudo em fio dos painéis de S. Vicente".

Guardada durante décadas a sofrer a degradação do tempo, tem quase dois metros de altura e largura, e apresenta desenhos e reproduções fotográficas dos icónicos painéis do século XV, fios de algodão e arame, características únicas agora enaltecidas por um restauro e estudo aprofundado.