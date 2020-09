Actualidade

A realizadora Marta Sousa Ribeiro fez um filme sobre a adolescência, enquanto momento de frustração emocional, e irá estreá-lo, com o título "Simon chama", no domingo, no festival de San Sebastian, em Espanha.

"Simon chama" é um filme bastante autobiográfico, admitiu a realizadora e produtora à agência Lusa, projetando a adolescência dela na personagem Simon, um rapaz que procura um escape à família, que se está a separar.

O filme foi rodado entre 2015 e 2019, e é protagonizado pelo jovem ator Simon Langlois, ele próprio filmado na transição entre a infância e adolescência, entre os onze e os quinze anos. Na ficção entram ainda Rita Martins, Mariana Achega, Bernardo Chatillon e Miguel Orrico.