Chega/Convenção

Na II Convenção Nacional do Chega, em Évora, há quem tenha dado uma "volta" de 180 graus, vindo do Bloco de Esquerda ou quem votasse PSD ou CDS-PP, e todos rejeitam conotar o partido com a extrema-direita.

"O último partido de que fui militante foi o Bloco de Esquerda (BE), mas desiludi-me, deixei de me identificar com o que eles defendiam e saí", contou hoje à agência Lusa Ricardo Cardoso, de 52 anos, de Évora e um dos cerca de 600 participantes na Convenção Nacional do Chega, que arrancou hoje na cidade alentejana.

O antigo "bloquista", que disse ter ficado "três anos fora da política", tornou-se militante do partido liderado por Ventura no ano passado, depois de ver "o André a falar na televisão" e ver que o discurso "se enquadrava" nas suas "ideias".