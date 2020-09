Tour

O suíço Marc Hirschi (Sunweb) foi hoje eleito o ciclista mais combativo da 107.ª Volta a França, anunciou hoje a organização.

"Depois de tidos em conta os cinco votos do júri e do público, Marc Hirschi foi designado ciclista mais combativo do Tour2020", pode ler-se numa publicação na conta oficial do Twitter da prova francesa.

O jovem suíço, de 22 anos, venceu a 12.ª etapa, foi segundo na segunda tirada e terceiro na nona, e foi um dos corredores mais vezes em fuga durante esta edição da Volta a França, que termina no domingo, em Paris.