Actualidade

Nacional e Boavista empataram hoje 3-3, em encontro da primeira jornada da I Liga de futebol, marcado pelos muitos golos e pela alternância no comando do marcador.

Começaram melhor os 'axadrezados, que se adiantaram aos 19 minutos, por Gustavo Sauer, mas os insulares reagiram e deram a volta ao marcador, com golos de Brayan Riascos, aos 28, e de João Vítor, aos 36. Ricardo Mangas, aos 45+2, e de novo Gustavo Sauer, aos 60, voltaram a virar e deixaram os boavisteitros novamente no comando, mas o 'regressado' Nacional ainda conseguiu evitar a derrota, com um tento de Camacho, aos 90+2.

Com este empate, as duas equipas arrancam a Liga instaladas provisoriamente na terceira posição com um ponto, logo atrás de Benfica e Belenenses SAD, vitoriosos na sexta-feira.