Actualidade

A apresentação da peça "O Judeu", de Bernardo Santareno, pela Companhia João Garcia Miguel, a 21 de novembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, é um dos pontos altos do programa de celebração do centenário do dramaturgo.

O programa das celebrações, em Santarém, do nascimento de Bernardo Santareno, pseudónimo de António Martinho do Rosário, nascido nesta cidade em 19 de novembro de 1920, foi apresentado hoje pela vereadora da Câmara de Santarém com o pelouro da Cultura, Inês Barroso, e pelos membros do Grupo Coordenador do Centenário de Bernardo Santareno.

A exibição da peça "O Judeu", no dia 21 de novembro, às 21:30, no Teatro Sá da Bandeira, cuja subida à cena implica um "vasto conjunto de recursos cénicos e dramatúrgicos", dado tratar-se de um "texto monumental em extensão e número de personagens", é uma das dezenas de iniciativas programadas, salientou.