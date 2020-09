Moçambique/Ataques

A população de Palma, vila de Cabo Delgado, norte de Moçambique, distrito dos megaprojetos de gás natural, sepultou na quarta-feira 24 corpos após um ataque, há uma semana, contra dois transportes coletivos, disseram hoje fontes locais à Lusa.

Os corpos de adultos e crianças, abatidos a tiro e já em decomposição, foram enterrados junto ao local do ataque e das viaturas destruídas, numa estrada de terra batida, zona de mato, perto de Pundanhar, a cerca de 40 quilómetros de Palma.

De acordo com os relatos de seis fontes - familiares, amigos e pessoas envolvidas no enterro e que falaram sob anonimato, alegando questões de segurança -, entre as vítimas estavam o 'chefe de zona' (dirigente local) de Boa Viagem, no Bairro Incularino, em Palma, e a esposa.