Actualidade

Um envelope alegadamente contendo ricina, uma substância de origem vegetal que é letal, foi enviada para a Casa Branca, em Washington, e as autoridades federais estão a tentar encontrar o remetente.

A notícia é avançada pelo diário norte-americano The New York Times, que dá conta de que ainda não é possível saber se o envelope foi intercetado antes de ter chegado à Casa Branca, mas os investigadores federais acreditam que terá sido enviado do Canadá.

As autoridades federais estão agora a tentar saber se outros envelopes semelhantes terão sido enviados através do serviço de correio norte-americano.