(CORREÇÃO NO 4.º PARÁGRAFO) Lagos, Faro, 19 set 2020 (Lusa) - O Sporting prosseguiu hoje em Lagos a preparação para o jogo da Liga Europa de futebol diante do Aberdeen, com vários futebolistas da equipa B integrados, num momento em que o plantel tem várias baixas por covid-19.

No treino, Hugo Cunha, João Silva, Geny Catamo, Bruno Paz, Mess de Wit, Pedro Marques e Joelson Fernandes foram os jogadores que 'reforçaram' o plantel principal na sessão de hoje de manhã, segundo informou o Sporting.

No treino, além da ausência dos nove jogadores infetados, o último dos quais o médio Palhinha, também o treinador Rúben Amorim não seguiu viagem para o Algarve e o jogo de estreia na I Liga, com o Gil Vicente, acabou mesmo adiado.