Actualidade

O 'cartoonista' alemão Frank Hoppmann, com a caricatura do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, é o vencedor da 15.ª edição do World Press Cartoon, foi hoje anunciado nas Caldas da Rainha, na cerimónia de entrega de prémios.

Frank Hoppmann arrecadou o "Grande Prémio" do concurso, de maior valor monetário, 10 mil euros, com a caricatura do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, publicada no jornal 'online' alemão Eulenspiegel, em outubro de 2019.

O segundo prémio foi atribuído ao mexicano Darío, com o desenho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, publicado no jornal espanhol Mundiario, enquanto o português Pedro Silva venceu o terceiro prémio, com a caricatura de Christine Lagarde, atual presidente do Banco Central Europeu e presidente do Fundo Monetário Internacional, até novembro de 2019.