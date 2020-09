Covid-19

A oposição venezuelana disse hoje que o número oficial de pessoas infetadas pelo novo coronavírus é inferior à realidade e que as mortes associadas são covid-19 no país "são mais do dobro" do que tem sido oficialmente registado.

"O regime anuncia (em média) 800 casos diários de novos pacientes com a covid-19, porque é a capacidade máxima que tem para realizar provas, mas os modelos matemáticos apontam que a Venezuela deve estar entre os 3.000 e os 4.000 casos diários de novos contágios pelo [novo] coronavírus", disse o deputado que representa a oposição para os temas de "emergência em saúde e atenção sanitária a migrantes".

José Manuel Olivares, que também é médico, explicou aos jornalistas que "há patamares" sobre as mortes oficialmente anunciadas "que não correspondem ao comportamento do vírus no mundo".