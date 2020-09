Actualidade

A minissérie "Watchmen", produzida pela HBO, lidera a corrida aos Emmy, com 26 nomeações, mas é a plataforma Netflix que tem mais produções nomeadas, para os prémios da Academia de Televisão dos EUA, a entregar hoje em Los Angeles.

"Watchmen", produção adaptada de uma banda desenhada homónima de Alan Moore e Dave Gibbons, está indicada para melhor realização, por três episódios, melhor série, fotografia, banda sonora e efeitos especiais e ainda pelo elenco, do qual fazem parte Regina King, Jeremy Irons e Jean Smart, entre outros atores.

Com 20 nomeações surge "The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video) e, com 18 nomeações, figuram "Ozark" (Netflix) e "Sucession" (HBO).