Covid-19

A Bélgica ultrapassou hoje a barreira dos 100.000 contágios por covid-19, depois de uma clara aceleração de testes positivos nas últimas semanas, como em muitos países europeus, anunciou o instituto de saúde pública Sciensano.

Este país, de 11,5 milhões de habitantes, registou hoje 100.748 casos de covid-19 e 9.944 mortes, num contexto de aumento de testes.

A Bélgica está, com a Espanha e a Suécia em particular, no grupo líder dos Estados europeus com mais contágios.