Actualidade

Paris, 20 set 2020 (Lusa) -- Um jornalista que esteve dois anos infiltrado na polícia parisiense descreve a profissão como uma das mais difíceis em França e relata o racismo recorrente dos agentes, defendendo que aquela força de segurança precisa de ser reformada.

Valentin Gendrot é jornalista e esteve infiltrado durante dois anos na polícia francesa contando tudo o que viveu num livro em que revela o quotidiano de uma esquadra da polícia parisiense.

"É uma das profissões mais difíceis do nosso país porque estamos submersos em meios violentos no quotidiano. É algo extremamente difícil", afirmou Valentin Gendrot, autor do livro "Flic", em entrevista à agência Lusa.