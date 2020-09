Actualidade

A escritora Lídia Jorge vai ser homenageada pela freguesia de Alvalade, em Lisboa, bairro onde mora, no âmbito dos 40 anos da sua vida literária, com uma programação cultural que começa na segunda-feira e se estende até dia 26.

"No âmbito da 4.ª Edição da Capital da Leitura, em Alvalade, e no ano em que se celebram os 40 anos da vida literária de Lídia Jorge, a freguesia presta homenagem à escritora e moradora do bairro. Este ciclo literário, com curadoria de Carlos Vaz Marques, conta com tertúlias, colóquios, debates, oficinas, música, poesia e arte urbana", indicou a junta de freguesia de Alvalade, em comunicado.

Esta "programação eclética" começa hoje, às 10:00, com um colóquio sobre "As inquietações de Janus - Rostos ontológicos e sociais na obra de Lídia Jorge", na Biblioteca Nacional, que contará com a participação de Fernando Pinto do Amaral, Carlos Reis, Guilherme de Oliveira Martins, António Carlos Montez, Maria Graciete, Pierre, Carina Infante Carmo, José Cândido Oliveira Martins e Isabel Pires de Lima. No mesmo dia, pelas 21:00, está marcado um jantar tertúlia no restaurante Tico Tico.