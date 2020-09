Actualidade

O Irão alertou hoje para o "isolamento" dos Estados Unidos da América após a proclamação unilateral de retorno das sanções da ONU e a promessa de punir aqueles que as violarem, rejeitada por vários países que participaram no acordo nuclear.

"O mundo inteiro diz que nada aconteceu. Apenas aconteceu no mundo imaginário" do secretário de Estado americano Mike Pompeo, reagiu hoje Saeed Khatibzadeh, porta-voz do ministério das Relações Exteriores iraniano, em conferência de Imprensa.

Acreditando que Washington estava "isolado" e "do lado errado da história", Khatibzadeh sugeriu que os Estados Unidos "voltem à comunidade internacional, (respeitem) seus compromissos, parem de se revoltar e o mundo vai aceitá-los".