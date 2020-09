Chega/Convenção

A GNR identificou hoje "algumas" pessoas que participam na II Convenção Nacional do Chega, em Évora, por estarem sem máscara na sala onde decorrem os trabalhos, disse à agência Lusa a força de segurança.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR revelou que estão presentes no evento "militares, em colaboração com a organização, para que sejam cumpridas as normas" de prevenção e controlo da covid-19 "decorrentes da Direção-Geral da Saúde".

"Os militares da GNR estão no terreno", no espaço onde decorre II Convenção Nacional do partido liderado por André Ventura, limitou-se a acrescentar a mesma fonte, remetendo para mais tarde a divulgação de resultados da ação.