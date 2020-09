Actualidade

Vasco Ribeiro venceu hoje o Renault Porto Pro, a quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf, cujo título será decidido a três em Cascais, já que o líder, Afonso Antunes, foi eliminado nos quartos de final.

Apesar de continuar a ser terceiro no 'ranking', este triunfo relançou Vasco Ribeiro nas contas do título, que ficará decidido entre 15 e 17 de outubro, depois de Afonso Nunes cair prematuramente no Porto e Frederico Morais ficar também muito perto.

Vasco está a apenas 200 pontos de Afonso Antunes, pelo que depende somente de si para ser campeão, o mesmo acontecendo com Frederico Morais, segundo da classificação, a 10 pontos: quem deste trio ganhar em Cascais, será campeão.