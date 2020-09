Chega/Convenção

O presidente do Chega, André Ventura, vai apresentar hoje, pela terceira vez, uma lista para a direção nacional do partido, após as últimas duas tentativas terem sido chumbadas pelos delegados da II Convenção Nacional, em Évora.

"Eu pedirei ao presidente da Mesa que suspenda novamente os trabalhos e apresentarei uma nova lista", anunciou o deputado único e candidato presidencial, depois de muita insistência da plateia, que o interrompeu diversas vezes com gritos pelo seu nome e pedidos para que não abdicasse da liderança do partido.

"Ventura vai em frente, tens aqui a tua gente", ouviu-se na tenda que alberga o evento.