Actualidade

O ex-presidente norte-americano Bill Clinton e a mulher, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, acusaram hoje Trump e o senador Mitch McConnell de serem guiados pela "ânsia do poder" no que respeita à vaga no Supremo.

"Creio que para ambos, tanto para o senador McConnell [líder da maioria republicana no Senado] como para o Presidente [Donald] Trump, o seu principal valor é o poder, e estão a tentar preencher o tribunal com todos os juízes ideológicos que puderem", afirmou Bill Clinton, antigo chefe de Estado norte-americano (1993-2001), numa entrevista à cadeia de televisão CNN.

A juíza Ruth Bader Ginsburg do Supremo Tribunal, uma progressista, faleceu na sexta-feira, aos 87 anos, deixando uma vaga, tendo Trump anunciado no sábado a sua intenção de nomear o seu substituto na próxima semana, adiantando que possivelmente seria uma mulher, depois de McConnell ter prometido submeter o candidato do Presidente à votação no hemiciclo.