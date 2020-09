Actualidade

Uma carta aberta dirigia ao cardeal patriarca de Lisboa e ao bispo de Aveiro critica a associação dos dois prelados ao manifesto "Em Defesa das Liberdades de Educação", que "representa nova manifestação de um conservadorismo dececionante e indesejável".

"Para evitar novas associações deste tipo, desafiamos os nossos bispos e toda a Igreja que somos a ponderar melhor sobre os caminhos que trilhamos, perguntando-nos onde está Jesus Cristo nas opções que tomamos", explicita a missiva endereçada a Manuel Clemente e a António Moiteiro.

A subscrição dos bispos ao documento "representa nova manifestação de um conservadorismo dececionante e indesejável e novo sinal no muito preocupante movimento de aproximação" e, "por vezes, alinhamento" entre a "Igreja e forças políticas bem identificadas com a direita e mesmo com a extrema-direita".