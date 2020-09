Actualidade

Um ataque armado contra uma coluna de quatro autocarros de passageiros escoltados pela polícia no centro de Moçambique provocou hoje dois mortos e oito feridos, disseram à Lusa passageiros e autoridades de saúde.

Os autocarros foram alvejados na mesma zona da estrada nacional n.º 1 (EN1) onde na quinta-feira outros dois ataques visaram três autocarros, provocando, na altura, sete feridos.

"Quando ouvimos os disparos, inclinei-me para me esconder e não sabia que o meu marido tinha sido atingido. Só descobri porque havia muito sangue no nosso assento", explicou à Lusa Madalena Escrivão, que perdeu o marido no ataque.