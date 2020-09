OE2021

O PCP encara as conversações sobre o Orçamento do Estado de 2021 com "espírito aberto", sem "linhas vermelhas ou azuis", mas recusa "chantagens" e "pressões" do primeiro-ministro, disse hoje o secretário-geral dos comunistas.

Numa conferência de imprensa após uma reunião do comité central do partido, Jerónimo de Sousa afirmou ainda que espera respostas da parte do Governo quanto à forma como vão ser aplicadas as verbas europeias do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na reunião agendada para segunda-feira, com António Costa, em Lisboa.