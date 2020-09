Actualidade

Um golo do japonês Ryotaro Meshino, no segundo minuto de descontos, permitiu hoje ao Rio Ave empatar 1-1 em casa do Tondela, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol.

Ricardo Alves, logo aos nove minutos, colocou a equipa viseense no comando do marcador, tendo o Rio Ave, que se desloca na quinta-feira a Istambul para defrontar o Besiktas, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, igualado já ns descontos, através do japonês Meshino, aos 90+2, jogador que se estreou da melhor maneira na prova.

Com este empate, as duas equipas ficam instaladas no oitavo lugar da prova, com um ponto.