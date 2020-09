Actualidade

O filme palestiniano, com coprodução portuguesa, "Gaza, mon amour", dos irmãos Tarzan Nasser e Arab Nasser, foi um dos premiados do 45.º Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), foi hoje anunciado.

"Gaza, mon amour" venceu o prémio NETPAC, tendo o júri escolhido este filme pelo "comovente, instigante e poético conto de emoções não ditas retratando a vida diária de Gaza", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A longa-metragem de ficção, que se estreou no festival de Veneza antes de chegar a Toronto, foi parcialmente rodada no Algarve e inspira-se numa história verídica ocorrida em Gaza, em 2014, quando um pescador encontrou uma estátua de Apolo no mar.