Covid-19

O Brasil contabilizou 363 mortos e 16.389 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 136.895 óbitos e 4.544.629 casos desde o início da pandemia, informou no domingo o executivo.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, 136 das 363 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas só foram englobados nos dados de hoje, após confirmação da causa de óbito.

Contudo, a tutela da Saúde frisou que a contagem não incluiu os óbitos dos estados do Tocantins, de Roraima e do Amapá, que não enviaram os números registados nas últimas 24 horas. Assim, o número total de vítimas mortais no Brasil poderá ser maior.