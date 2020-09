Actualidade

O compositor Lucas Rei Ramos venceu o 13.º Concurso Internacional de Composição da Póvoa de Varzim, com a obra "As Estruturas de Solaris", enquanto o público do festival distinguiu "Ministério do Caos", de Manuel Brásio.

O anúncio foi feito esta noite durante o concerto final do concurso, pelo Drumming - Grupo de Percussão, de Miquel Bernat, que decorreu no âmbito do 42.º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, e que tinha as duas composições como obras finalistas.

Lucas Rei Ramos obteve o 1.º prémio, no valor de 2.500 euros, atribuído pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, e Manuel Brásio, o 2.º, pela Associação Pró-Música da Póvoa de Varzim, no valor de mil euros, a que junta os 500 euros do Prémio do Público do festival. As duas obras serão editadas em partitura.