Covid-19

A Índia registou 86.961 casos e 1.130 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades.

Com o novo balanço diário do Ministério da Saúde, a Índia passa a ter mais de 5,4 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia e espera-se que em algumas semanas ultrapasse os Estados Unidos, atualmente o país com mais infetados.

O total de mortes na Índia é agora de 87.882.