Covid-19

Timor-Leste está novamente livre de casos da covid-19 depois do único paciente ainda infetado, confirmado a 26 de agosto, ter sido dado como recuperado, anunciaram as autoridades de saúde.

"As equipas de laboratório realizaram os dois testes que confirmaram o resultado negativo. O paciente que estava positivo já teve alta e saiu do centro de isolamento de Vera Cruz", anunciou a diretora dos serviços de Saúde, Odete da Silva.

Saudando o facto de Timor-Leste continuar sem transmissão comunitária da doença - os 27 doentes infetados detetados desde o início da pandemia, já recuperaram - a responsável manifestou no entanto preocupação com as entradas ilegais nas fronteiras do país.