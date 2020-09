Actualidade

O projeto de reabilitação funcional e construtiva, redesenho do mobiliário e restauro de pintura da Igreja de Santa Isabel, em Lisboa, foi distinguido com o Prémio Maria Tereza e Vasco Vilalva, no valor de 50 mil euros, anunciou hoje a Gulbenkian.

De acordo com a Fundação Calouste Gulbenkian, o prémio, em 12.ª edição - que tem por objetivo distinguir os melhores projetos de recuperação de património cultural em posse de entidades privadas, em território nacional - recebeu 26 candidaturas.

O júri destacou a excelência do trabalho de conservação, restauro e enriquecimento da Igreja, fundada em 1742 por iniciativa do Patriarca D. Tomás de Almeida, salientando em particular "a espetacularidade e requinte estético do projeto de pintura" de Michael Biberstein, que cobre a totalidade da abóbada da Igreja.