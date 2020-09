Covid-19

A Alemanha registou últimas 24 horas 922 novos casos do novo coronavírus, elevando o total de infetados pelo vírus para 272.337, dos quais 9.386 morreram vítimas da covid-19 no país, anunciaram as autoridades.

As autoridades lembraram, entretanto, que este número é inferior aos dias anteriores porque nos fins de semana alguns municípios não fornecem os dados para as estatísticas nacionais.

Os números foram divulgados pelo Instituto Robert Koch, importante centro epidemiológico da Alemanha, que alertou para um "novo aumento das infeções" pelo novo coronavírus após os 2.297 casos divulgados no sábado, o maior desde abril, e 1.345 no domingo.