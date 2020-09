Covid-19

A representação da ópera "Un Ballo in Maschera", no Teatro Real de Madrid, foi suspensa no domingo devido a protestos do público que se queixava da falta de distância de segurança sanitária exigida pelas medidas contra a covid-19.

No domingo, após 50 minutos de espera e várias tentativas para iniciar a sessão, a representação da ópera de Verdi foi cancelada devido aos incessantes protestos do público na zona mais barata da sala, onde não foi respeitada a distância entre lugares.

O público que se encontrava no balcão, na área mais alta do auditório do teatro, gritou "Fora" e "Suspensão" impedindo o início do espetáculo à hora prevista (19:00 em Lisboa), por considerar que aquela parte do Teatro Real estava lotada enquanto outras zonas, nomeadamente na plateia, tinham cadeiras de separação entre os espetadores.