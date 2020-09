Actualidade

As ações do HSBC atingiram um mínimo de 25 anos hoje, em Hong Kong, após relatos de que o banco pode enfrentar sanções de Pequim e acusações de ter permitido a passagem de quantias astronómicas de 'dinheiro sujo'.

As ações do gigante bancário perderam mais de 4% no início da sessão, caindo para 29,60 dólar de Hong Kong (cerca de 3,23 euros), o nível mais baixo desde 1995, uma vez que os investidores questionam a capacidade do banco de continuar as operações na China e Hong Kong, dois dos seus principais mercados.

O diário nacionalista chinês de língua inglesa Global Times relata que o grupo poderia ser um dos primeiros a ser colocado numa "lista de entidades não fiáveis" por Pequim, como parte de medidas de represália contra certos países estrangeiros, em primeiro lugar e, sobretudo, os Estados Unidos.