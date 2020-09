Actualidade

O Auditório de Espinho anunciou hoje a sua programação até dezembro, reagendando concertos, inicialmente cancelados devido à covid-19, que regressam em sinal de "resiliência", com artistas como Três Tristes Tigres, Ricardo Toscano, Frankie Chavez e Joep Bevin.

No total, são 11 as propostas que irão passar pela sala de espetáculos gerida pela Academia e Escola Profissional de Música dessa cidade do distrito de Aveiro, de acordo com um cartaz que, também excecionalmente devido à pandemia, irá intercalar-se com os concertos já anunciados para a edição de 2020 do FIME - Festival Internacional de Música de Espinho.

A Academia chamará ainda ao palco Chano Dominguez e Hamilton de Holanda, as orquestras locais de clássica e de jazz, e o projeto comum a Frankie Chavez e Peixe, complementando depois essa oferta musical com teatro e artes plásticas, através da companhia do marionetista russo Viktor Antonov, no âmbito do festival local "Mar Marionetas", e da exposição coletiva com o terceiro ciclo de ilustrações dedicada ao 30.º aniversário da Escola Profissional de Música de Espinho.