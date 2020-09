Covid-19

O Reino Unido está num "ponto crítico" da pandemia de covid-19 e a caminhar na "direção errada", de acordo com o diretor geral de Saúde de Inglaterra, Chris Whitty.

"A tendência no Reino Unido está a ir na direção errada e estamos num ponto crítico da pandemia. Estamos a analisar os dados para ver como controlar a disseminação do vírus antes de um período de inverno muito complicado", diz Whitty, de acordo com excertos divulgados antecipadamente de uma declaração pública especial que fará hoje sobre a situação.

No domingo, o Reino Unido anunciou ter registado mais 3.899 novas infeções e 18 mortes de covid-19 nas 24 horas anteriores, isto depois de no sábado ter contabilizado 4.422 novos casos, o número mais alto desde maio.