Actualidade

O grupo Sonae notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo de um conjunto de contratos de crédito ao consumo concedidos pelo BNP Paribas Personal Finance (BPN PF), revela um aviso publicado pela AdC.

A aquisição do controlo exclusivo inclui ainda um conjunto de apólices de seguro mediadas pelo BNP PF e ativos acessórios, associados ao Cartão Universo, resultante de uma parceria criada pelo grupo Sonae e o BNP Paribas Personal Finance.

A notificação, feita na sexta-feira, revela a aquisição do controlo exclusivo efetuada pela Sonae Financial Services IME e pela SFS - Gestão e Consultoria, ambas empresas totalmente detidas pela Sonae SGPS, que agrega participações em empresas da distribuição de base alimentar e não-alimentar, da gestão de centros comerciais e de comunicações eletrónicas e tecnologias de informação do grupo Sonae SGPS.