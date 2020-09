Covid-19

Seis militares do posto de Lebução da GNR estão com covid-19 e o atendimento ao público está a ser assegurado por um militar de Valpaços, disse hoje o presidente daquela câmara do distrito de Vila Real.

Amílcar Almeida, presidente da autarquia de Valpaços, afirmou hoje à agência Lusa que teve conhecimento há cerca de uma semana dos casos positivos de covid-19 no posto de atendimento da GNR de Lebução, freguesia da zona Norte daquele concelho do Alto Tâmega.

O autarca referiu que o atendimento em Lebução está a ser assegurado por um militar proveniente do posto de Valpaços e sublinhou que está a ser feito um "trabalho de proximidade entre a autarquia, as forças de segurança e a saúde pública local".