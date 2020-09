Actualidade

(NOVO TÍTULO) Lisboa, 21 set 2020 (Lusa) - O endividamento do setor não financeiro agravou-se em 4,6 mil milhões de euros em julho para 740 mil milhões de euros, regressando a um valor muito próximo ao recorde alcançado em maio, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com as informações divulgadas hoje pelo Banco de Portugal, em julho, o endividamento do setor não financeiro situou-se em 740 mil milhões de euros, dos quais 331,4 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 408,6 mil milhões de euros ao setor privado.

Relativamente a junho de 2020, o endividamento do setor não financeiro aumentou 4,6 mil milhões de euros.