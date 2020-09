Actualidade

O SEF deteve um homem suspeito de tráfico de seres humanos, após ter chegado ao aeroporto de Lisboa num voo de Bissau acompanhado por uma menor de 5 anos, indicou hoje aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)avança que a detenção ocorreu no domingo no aeroporto de Lisboa e o homem é também suspeito dos crimes de auxílio à imigração ilegal e uso de documento alheio, além do tráfico de seres humanos.

O SEF indica que o detido, proveniente de um voo de Bissau, estava acompanhado de uma menor de 5 anos que identificou como sendo sua filha, alegando que regressava à Bélgica, local onde reside.