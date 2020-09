Covid-19

As principais bolsas europeias estavam hoje em forte baixa a meio da sessão, com os investidores a temerem a imposição de novas restrições com efeitos na economia devido ao crescente aumento de contágios por covid-19.

Cerca das 12:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 2,81% para 358,34 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 3,45%, 3,22% e 3,29%, assim como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 3,36% e 3,25%, respetivamente.