Covid-19

A GNR informou hoje que as instalações do posto de Lebução, em Valpaços, e as viaturas foram descontaminadas por especialistas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro após a deteção de seis militares com covid-19.

Numa resposta por escrito à agência Lusa, a divisão de Comunicação e Relações Públicas do Comando Nacional da GNR confirmou que seis militares do Posto Territorial de Lebução, localizado no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, testaram positivo à covid-19.

De acordo com a Guarda, "foi imediatamente desencadeado, pelo Comando Territorial da GNR em Vila Real, o necessário balanceamento de recursos humanos, pelo que o serviço de atendimento ao público do referido posto, bem como o patrulhamento e as ocorrências, têm vindo a ser garantidos pelos postos territoriais de Valpaços e de Chaves".