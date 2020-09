Actualidade

O Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, acusou a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), que lançou uma campanha de solidariedade com o seu correspondente preso Khaled Drareni, de querer "desestabilizar" a Argélia.

Tebboune acusou os RSF e outras organizações não-governamentais de tentarem "minar a estabilidade do país", ao serviço de governos internacionais.

"Os Estados não nos atacam frontalmente, mas confiam essa missão a organizações não governamentais", acusou o Presidente argelino, quando foi questionado sobre o destino do jornalista Khaled Drareni, fundador do meio de comunicação 'online' Casbah Tribune e correspondente na Argélia do canal de televisão francês TV5 Monde, além de ser um membro dos RSF.