Bielorrússia

O presidente do Parlamento Europeu (PE) considerou hoje "inaceitável" a situação na Bielorrússia, no final de um encontro com a ex-candidata da oposição às presidenciais do país, Svetlana Tikhanovskaya.

"A situação atual é inaceitável", salientou Sassoli, apelando ao Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que liberte todos os detidos e dialogue com o Conselho de Coordenação - um conjunto representativo da oposição democrática do qual Svetlana Tikhanovskaya faz parte - e representantes do povo bielorrusso.

O presidente do PE lembrou ainda haver centenas de bielorrussos detidos, muito dos quais foram torturados.