Actualidade

Cerca de 270 baleias piloto ficaram encalhadas numa área remota da ilha da Tasmânia, no sul da Austrália, e três baleias corcundas conseguiram encontrar o caminho do mar após pernamecerem num rio infestado de crocodilos no norte do país.

As baleias piloto foram vistas encalhadas hoje em bancos de areia ao largo da ilha australiana da Tasmânia e as autoridades lançaram medidas para o resgate dos animais, na costa oeste da ilha.

Especialistas acreditam que as baleias se encontram num banco de areia nas margens de Macquarie Heads, uma área florestal protegida, informou o governo regional da Tasmânia.