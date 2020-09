Actualidade

A Academia do Sporting vai passar a ter o nome de Cristiano Ronaldo, futebolista criado no clube, como forma de homenagear o "melhor jogador português de todos os tempos", anunciou hoje o emblema lisboeta.

"O bom filho a casa torna e a casa que fez crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do mundo galardoado com cinco Bolas de Ouro e capitão da seleção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações", lê-se numa nota publicada no site oficial do clube.

Nascido na Madeira, Ronaldo chegou ao Sporting com apenas 12 anos e, cinco anos depois, estreou-se na equipa principal dos 'leões'.