A decisão de deixar de usar o véu islâmico e denunciá-lo como uma obrigação patriarcal valeu a Maryam Lee muitas críticas e uma investigação por parte de autoridades religiosas da Malásia, mas a militante não se arrepende.

"Toda a minha vida me disseram que [usar o véu] era obrigatório e que se não o usasse era um pecado. E depois descobri que não era, então senti-me enganada", disse Maryam Lee à agência France-Presse.

A militante malaia indicou ter percebido aos 25 anos que ao usar o véu, o que fazia desde os nove, se conformava com as expectativas da sociedade e não com um dogma do islão, tendo decidido deixar de esconder o cabelo.