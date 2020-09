Actualidade

O PSI20 seguia hoje, pelas 14:30, a cair 1,96% para 4.169,15 pontos, num dia de fortes quedas na Europa devido aos receios económicos da segunda onda de covid-19, com o BCP a ceder 2,98%.

As ações do banco - um dos pesos-pesados do principal índice da bolsa portuguesa - seguiam a ceder 2,98% para 0,09 euros por título.

As bolsas europeias seguem hoje a negociar com fortes quedas, num dia de vendas em toda a Europa, com os investidores a temerem os efeitos de uma segunda onda da pandemia da covid-19 e os seus efeitos económicos (desde logo se forem ordenados confinamentos das populações, que já existem pontualmente em algumas localidades).