Covid-19

O primeiro-ministro socialista espanhol e a presidente de direita da região de Madrid chegaram hoje a acordo para reforçar a colaboração na "luta epidemiológica, não ideológica", contra a pandemia de covid-19.

O chefe do executivo espanhol, Pedro Sánchez, sublinhou esta ideia, depois de vários meses em que pede a união de todos na luta contra a pandemia e censura a posição muito crítica sobre o combate à pandemia feita pelas formações de direita, entre elas a do Partido Popular, do qual faz parte a presidente da comunidade autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Os dois responsáveis concordaram com a criação de um "grupo covid-19", composto pelas duas administrações, que se reunirá semanalmente com o objetivo de coordenar e planear respostas à pandemia.