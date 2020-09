Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou hoje que os riscos económicos em Angola "aumentaram de forma dramática", mas considerou que o empenho das autoridades deverá garantir que o programa de ajustamento continue no rumo certo.

"Os riscos subiram dramaticamente, mas a resposta política forte das autoridades e a perseverança na implementação das reformas vai ajudar o programa a manter o rumo", lê-se na terceira avaliação detalhada ao programa de ajustamento financeiro de Angola.

"A determinação do Governo em atacar a crise de frente a o apoio financeiro internacional significativo, através do aumento do empréstimo, a iniciativa da suspensão do serviço da dívida e a reestruturação da dívida, são críticos para manter o programa no rumo certo", apontam os técnicos do FMI no documento que dá conta do desempenho do país de dezembro de 2019 a junho deste ano.