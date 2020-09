Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avisou hoje que as necessidades de financiamento de Angola serão "significativas" e que as autoridades vão ter de recorrer a levantamento de depósitos bancários e do fundo soberano e apoio internacional, entre outras medidas.

"Devido à quebra nas receitas, as necessidades brutas de financiamento serão significativas em 2020, mas deverão gradualmente reduzir-se para níveis mais geríveis a médio prazo", lê-se na análise detalhada da aprovação da terceira revisão ao programa de financiamento do FMI a Angola.

"Para cumprir as necessidades de financiamento que aumentaram devido à covid-19, à recapitalização dos bancos, ao pagamento de dívidas atrasadas e a investimentos críticos, [o Governo vai recorrer] a financiamento excecional proveniente da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G20, reestruturação da dívida aos maiores credores, apoio orçamento de organizações multilaterais, incluindo o aumento do empréstimo do FMI, privatizações, desembolsos de linhas de crédito existentes dentro dos limites do programa, levantamento de depósitos governamentais e venda de ativos financeiros do Fundo Soberano", elencam os analistas.